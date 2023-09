Algarve ganha gabinete de apoio para agentes culturais

Os agentes culturais do distrito de Faro contam a partir desta sexta-feira com um gabinete de apoio para os ajudar nas candidaturas a programas de financiamento à ação cultural, anunciou a Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg).

A DRCAlg anunciou, em comunicado, que o Gabinete de Apoio aos Agentes Culturais (GAAC) foi criado no âmbito das suas atribuições de “apoiar iniciativas culturais locais ou regionais, de caráter não profissional, que, pela sua natureza, correspondam a necessidades ou aptidões específicas da região”, e representa um reconhecimento do “trabalho essencial desenvolvido pelos agentes culturais na dinamização cultural da região e no acesso das populações à criação cultural”.

Entre as missões do GAAC estão “prestar esclarecimentos relativos a candidaturas dos agentes ao Programa de Apoio à Ação Cultural do Algarve e a outras linhas de apoio da DRCAlg, assim como esclarecer e encaminhar os agentes culturais nos processos de candidatura a financiamentos (nomeadamente candidaturas DGArtes [Direção-Geral das Artes], projetos europeus ou outros)”, adiantou a direção regional algarvia.

“Estreitar e intermediar a relação dos agentes culturais com os serviços desta direção regional, promover a disseminação de informação útil à atividade dos agentes culturais, do ponto de vista da legislação específica do setor, e programas de apoio e de financiamento, bem como promover a itinerância das criações artísticas dos agentes regionais são também objetivos deste serviço”, precisou.

O gabinete pode também “contribuir para a crescente autonomia dos agentes culturais da região, no caminho para sua profissionalização, estabelecendo uma verdadeira relação de parceria com os agentes culturais existentes no território”, considerou.

A DRCAlg destacou a importância do “contacto contínuo” e do trabalho de auscultação que tem vindo realizar na região com os agentes culturais e profissionais da área da cultura, “através de um formulário ‘online’ (disponível de 21 de março a 12 de maio)” destinado a “identificar as áreas de formação que consideram essenciais e deficitárias na região do Algarve, para o setor cultural”.

As informações sobre os programas de financiamento estavam entre as lacunas apontadas pelos agentes culturais, que consideraram como “prioritárias as informações sobre os Programas de Financiamento para a Cultura e Indústrias Culturais e Criativas; os Programas de Financiamento Europeu para a Cultura e Indústrias Culturais e Criativas; os Programas de Apoio da DRCAlg e a Candidatura aos Programas de Apoio da DGArtes”, referiu a direção regional.

O contacto com o GAAC pode ser feito ‘online’, para o endereço de correio eletrónico gaac@cultalg.gov.pt, ou pelo telefone 289 896 070, mas o atendimento também pode ser feito de forma presencial, na terça-feira, na sede da DRCAlg, ou de forma remota, com recurso a plataformas como Zoom, o Meet, mediante marcação prévia através do email do gabinete, esclareceu a direção regional algarvia.