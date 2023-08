Professores. S.T.O.P convoca greve nacional de cinco dias em setembro

O coordenador nacional do S.T.O.P, André Pestana, anunciou esta quinta-feira a convocatória de uma greve nacional entre os dias 18 e 22 de setembro, uma paralisação de todos os profissionais da educação, que vai coincidir com a segunda semana de aulas do novo ano letivo.

No dia 22 de setembro, sexta-feira, adiantou o líder sindical em declarações ao jornalistas, "organizaremos uma manifestação nacional de todos os profisisonais de educação em Lisboa".



À imagem do sucedido no ano anterior, o protesto vai ser organizado "por escola, nomeadamente relativamente aos fundos de greve".

André Pestana sublinhou que os fundos de greve foram consideradores pelos tribunais "100% legais".

O responsável do S.TO.P. criticou ainda o novo sistema de vinculação implementado pelo Ministério da Educação, designado de vinculação dinâmica, e que permitiu integrar nos quadros oito mil professores.

André Pestana alerta que muitos professores já vinculados continuam "sem colocação, o que indicia que estes [profissionais] poderão brevemente estar a lecionar em mais do que um agrupamento em simultâneo".

Isto poderá conduzir a situações de esgotamento e a custos suplementares para o exercício da profissão, refere.

O novo ano letivo de 2023/24 inicia-se entre os dias 12 e 15 de setembro.