Incêndio. Mulher fica desalojada após fogo em casa em Évora

Uma mulher, de 47 anos, ficou nesta quinta-feira desalojada na sequência de um incêndio na sua habitação, situada no Bairro dos Álamos, em Évora, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o incêndio foi dado às 6h45, tendo as chamas destruído um quarto e o fumo do fogo danificado as restantes divisões da habitação.

A mesma fonte acrescentou que a mulher foi realojada em casa de familiares.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 17 operacionais, entre bombeiros e elementos da PSP, apoiados por seis viaturas.