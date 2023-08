Há famílias ainda sem acesso garantido a creches gratuitas

Com o início do novo ano letivo à porta, há ainda famílias sem acesso garantido a creches gratuitas. Situação que está a provocar grande ansiedade ao pais que não têm onde colocar os filhos.

Segundo o Jornal de Notícias, há instituições privadas que continuam à espera de aval para integraram o programa Creche Feliz – que proporciona, aos pais, a gratuitidade do serviço.

A situação é mais dramática no Porto e Aveiro, distritos onde ainda não foi aprovado qualquer processo dos estabelecimentos particulares para passarem a integrar o programa.

Nestes distritos também não tiveram resposta os pedidos efetuados no sentido de aumentar a capacidade das creches para acolherem mais crianças.

De acordo com a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos do Ensino Particular, Susana Batista, ouvida pelo jornal, a situação está a provocar grande ansiedade às famílias.

Por sua vez, Manuel Lemos, presidente da União de Misericórdias Portuguesas, diz que as creches do setor solidário e social estão cheias.