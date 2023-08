Creches gratuitas. Confap confirma dezenas de pedidos de ajuda de pais

Perante esta realidade, o executivo decidiu que as creches poderiam aumentar o número de vagas, adaptando salas existentes ou permitindo ter mais uma ou duas crianças por sala, mas “falta operacionalizar” a decisão do Governo, disse Mariana Carvalho.

No ano passado, o Governo lançou o programa Creche Feliz, que deveria garantir o acesso gratuito a uma creche para todas as crianças nascidas depois de setembro de 2021, mas a oferta existente só dá resposta a metade dos bebés: Em 2021, por exemplo, havia 118 mil vagas para as 250 mil crianças com idade de frequentar uma creche, segundo dados da Carta Social.

A informação foi corroborada pela presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP), Susana Batista, que disse à Lusa que cerca de duas centenas de creches privadas apresentaram projetos para poder receber mais crianças, mas a grande maioria ainda não recebeu qualquer resposta ao pedido feito.

A Lusa questionou na terça-feira o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) sobre quantos pedidos tinham já dado entrada e quantos tinham sido autorizados, mas não obteve qualquer resposta até ao momento.

Outro dos problemas parece ser o atraso na divulgação, no portal Creche Feliz, das vagas gratuitas existentes nas creches privadas, em especial nos distritos do Porto e de Aveiro, que só agora começaram a ser desbloqueadas pelos serviços da Segurança Social, contou Mariana Carvalho.

A Lusa também questionou o MTSSS sobre os motivos deste atraso, mas ainda não obteve resposta.

Susana Batista disse à Lusa que só esta semana começaram a ser aprovados os primeiros termos de adesão no distrito do Porto e começaram a sair as novas licenças para o aumento da capacidade das vagas nas creches de Aveiro.

“As coisas estão a começar agora a avançar, mas setembro é já amanhã e isto não é uma metáfora, é mesmo amanhã e não temos as coisas resolvidas”, lamentou a presidente da Confap.

Sem garantias de poderem vir a ter um lugar numa creche, muitas famílias têm pedido para ficar em teletrabalho, mas existem empresas e empregos que não são compatíveis com essa modalidade, contou Mariana Carvalho.

“Este é um problema muito sério para as famílias. Há famílias que se estão a despedir do seu trabalho, outras que têm de abdicar da progressão da carreira e até, no limite, avançar para baixas médicas porque não conseguem conciliar a sua vida familiar com a profissional”, alertou.

Há famílias que fizeram a inscrição para reservar vaga e aderir à bolsa de creche gratuitas no passado ano letivo e continuam sem ter qualquer resposta, lamentou Mariana Carvalho.