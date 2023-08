Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, uma delas com gravidade, depois de um choque frontal entre dois veículos no IP2, em Marialva, concelho de Mêda, no distrito da Guarda.



A informação foi avançada à Renascença pelo Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela.

Pelas 20h40, o IP2 estava cortado ao trânsito.

O ferido grave teve de ser transportado para o hospital de helicóptero.