Grávida de 26 anos e bebé morrem a caminho do hospital de Guimarães

Uma mulher grávida, com 26 anos, e o respetivo bebé morreram numa ambulância a caminho do Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães.

A grávida, que estava a ser seguida naquela unidade hospitalar, deslocara-se ao hospital no domingo com falta de ar. Após realização de exames, que nada detetaram, foi mandada para casa.

No dia seguinte, segunda-feira, quando se encontrava na via pública, voltou a sentir os mesmos sintomas e foi dado o alerta aos serviços de emergência pelas 17h15, adianta fonte do INEM à Renascença.

Quando a ambulância dos Bombeiros das Taipas chegou ao local para prestar assistência, a vítima já se encontrava com uma paragem cardiorrespiratória. Foi então chamada ao local uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, de Guimarães.

Segundo fonte do INEM, os médicos do Hospital da Senhora da Oliveira ainda fizeram tentativas de reanimação logo após a chegada do VMER -- uma versão desmentida por fonte hospitalar que, em comunicado enviado à Renascença, garante que a grávida chegou ao hospital "já sem vida".

A administração do Hospital da Senhora da Oliveira assegura ainda que "o protocolo clínico foi conduzido, desde o primeiro momento, conforme os procedimentos exigidos nestas situações", referindo que se tratava de "uma utente com comorbilidades".

