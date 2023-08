Detido jovem suspeito de esfaquear duas pessoas na praia de Santo Amaro

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de um jovem português de 21 anos suspeito de ter esfaqueado duas pessoas na praia de Santo Amaro de Oeiras, no passado domingo.

Em causa, diz a PJ em comunicado, estão "fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio qualificado com uso de arma branca, tendo por vítima dois indivíduos do sexo masculino, de nacionalidade estrangeira, com 32 e 34 anos de idade".

Na mesma nota, a Judiciária explica que os esfaqueamentos aconteceram "na sequência de uma altercação mantida entre as vítimas e o agressor, que levou este último a fazer uso de arma branca para agredir com gravidade os dois indivíduos que com ele mantinham o conflito".

O conflito, originalmente reportado pelo Notícias ao Minuto, terá começado "por razões ainda não concretamente determinadas", adianta a PJ.

Depois do crime, o suspeito fugiu enquanto as duas vítimas eram assistidas no local pelos serviços do INEM, tendo sido posteriormente transportadas para o hospital. Os dois homens continuam internados, um deles "em estado muito grave em função das severas lesões infligidas".

"Após o conhecimento da notícia dos crimes e decorrente das diligências a partir de então realizadas, foi possível identificar e localizar o indivíduo suspeito da prática das agressões vindo o mesmo a ser detido fora de flagrante delito ao final do dia de ontem", informa a autoridade.

O arguido será presente às competentes Autoridades Judiciárias, para interrogatório e aplicação de medidas de coação que vierem a ser tidas por adequadas.