“Aldeia Feliz” leva estudantes de Medicina a aldeias de Arcos de Valdevez

Segundo Carolina Machado, presidente do NEMUM, os idosos apoiados no “Aldeia Feliz” não têm capacidade ou forma de deslocação e por isso é promovida a atividade porta a porta “que é muito bem recebida pela população da terceira idade”.

Durantes estes dias, os 20 estudantes do curso de Medicina da UMinho irão promover várias atividades, nomeadamente, a visita a aldeias mais isoladas do concelho e realizar rastreios cardiovasculares junto dos mais velhos.

Chama-se “Aldeia Feliz”. É uma iniciativa do Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho (NEMUM) junto dos idosos do concelho de Arcos de Valdevez.

Ao longo dos dias da “Aldeia Feliz”, os futuros médicos irão também visitar várias IPSS, lares e centros de dia do concelho onde irão realizar atividades de promoção de saúde e hábitos saudáveis, assim como aconselhamento nutricional.

Para chegar ao maior número de pessoas, o programa deste ano conta, no sábado, com uma iniciativa que irá acontecer no Mercado Municipal para facilitar o acesso ao rastreio cardiovascular a todas as pessoas do concelho. Nesse mesmo dia terá lugar também uma palestra promovida pela Sociedade Portuguesa da Hipertensão e uma caminhada pela Ecovia do Vez.

O projeto “Aldeia Feliz” realiza-se anualmente na época de verão e decorre em parceria com vários municípios e juntas de freguesia, com o objetivo de promover a saúde junto da população idosa, bem como ajudar e acompanhar os mais isolados. Desde o seu nascimento, em 2013, o “Aldeia Feliz” já acompanhou mais de 1.300 idosos nos concelhos de Arcos de Valdevez, Celorico de Basto, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Viana do Castelo e Vila Real.