Torre dos Clérigos convida cidade para os 250 anos da morte de Nasoni

Irmandade dos Clérigos convida “toda a cidade” para assinalar os 250 anos da morte de Nicolau Nasoni.

A instituição assinala esta quarta-feira, dia 30 de agosto, os 250 anos da morte do arquiteto italiano com várias atividades, como uma caminhada, publicações e música.

De acordo com a Torre dos Clérigos, a iniciativa é aberta livremente a todo o público, e inclui a caminhada “O Porto de Nasoni” que “passará por locais simbólicos da relação do arquiteto com a cidade, nomeadamente o Paço Episcopal, a igreja da Misericórdia e a Rua Nicolau Nasoni”.

A celebração da efeméride vai terminar “num dos ex-libris da arquitetura do italiano e do património de Portugal, a Igreja dos Clérigos, que acolherá também o lançamento do guia “O Porto de Nasoni” de autoria de Joel Cleto”.

“Após o lançamento do livro, e ainda no interior da igreja dos Clérigos, realizar-se-á um Concerto de Metais pela Banda Sinfónica Portuguesa”, acrescenta a Irmandade em comunicado.