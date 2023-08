Sindicato dos Oficiais de Justiça convoca greve para 4 de setembro

O Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) convocou uma greve para a próxima segunda-feira, ao longo de todo o dia, admitindo agravar a luta "se o Governo mantiver a arrogância governativa que tem evidenciado".

Desde janeiro que estes profissionais têm feito vários momentos de protesto.

Os oficiais de justiça pedem a revisão dos vencimentos e suplementos, a abertura de novo concurso para admissões de mais funcionários e um regime de aposentação diferenciado.



No comunicado divulgado esta segunda-feira, o sindicato recorda que está em greve desde o início de janeiro deste ano e critica o "silêncio ensurdecedor" e a "inação" da ministra da Justiça em relação às "reivindicações justas" dos funcionários judiciais.

O sindicato reclama a inclusão no vencimento do suplemento de recuperação processual com retroativos a janeiro de 2021 e pagamento em 14 meses.

O SOJ também quer a abertura de promoções e de novos lugares e um regime de aposentação específico para os oficiais de justiça.

A paralisação agendada para segunda-feira segue-se à do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), agendada esta sexta-feira.