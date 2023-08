Portugal foi terceiro país com menos consultas por habitante em 2021

Portugal teve 3,5 consultas por habitante em 2021, a terceira média mais baixa entre os países da União Europeia (UE). O valor exclui as consultas de telemedicina, que nesse ano aumentaram mais de 15 vezes em relação a 2020.

De acordo com dados do Eurostat, a Suécia foi o país com a pior média em 2021, registando apenas 2,3 consultas por habitante, seguindo-se a Grécia, com 2,7 consultas por habitante. Estes valores não representam grandes alterações face aos anos anteriores.