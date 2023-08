Polícia Municipal do Porto passa a ter câmaras nos carros para multar estacionamento abusivo

Os carros da Polícia Municipal do Porto vão passar a ter câmaras dedicadas à deteção de ocorrências de estacionamento ilegal de forma automática.

De acordo com o Jornal de Notícias esta terça-feira, as câmaras vão fazer o reconhecimento dos veículos estacionados ilegalmente, registar a matrícula e emitir a multa automaticamente, sem intervenção humana, e devem estar em funcionamento no próximo ano.

O concurso público para a compra das câmaras a instalar nos tejadilhos de pelo menos dois carros de serviço deverá ser lançado em breve. O objetivo é reforçar o combate ao estacionamento indevido e muitas vezes abusivo. Desde o início deste ano, já foram rebocados 10 mil veículos no Porto, o que corresponde a mais de metade do total do ano passado.

Além da instalação de câmaras de deteção de estacionamento ilegal, a Polícia Municipal do Porto vai contar também, já a partir de outubro, com dois radares móveis.

Os novos equipamentos serão utilizados alternadamente nas ruas da cidade do Porto onde for registada maior velocidade de circulação.

Enquanto um dos radares móveis será usado em tripé, outro baseia-se numa pistola de medição de velocidade nas ruas mais estreitas da cidade.