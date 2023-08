MAI visita bombeiros feridos no fogo de Baião. Bombeira terá alta “nos próximos dias”

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, visitou, esta terça-feira, os dois bombeiros feridos num combate a incêndio na serra do Marão, no concelho de Baião, que ainda se encontram internados no hospital de Penafiel.

Segundo o governante, “um dos bombeiros que estava com maior sensibilidade porque tinha fraturado a coluna encontra-se bem e todas as suas funções vitais estão salvaguardadas e está em recuperação”.

Já em relação à bombeira ferida, Carneiro adiantou que “terá uma segunda intervenção para aperfeiçoar intervenções anteriores”, indicando que, “se tudo correr como previsto, terá alta médica nos próximos dias”.

Nestas declarações aos jornalistas, o ministro aproveitou para deixar uma “palavra de solidariedade” aos bombeiros portugueses e fazer um apelo aos portugueses.

“A melhor forma de podermos ajudar os bombeiros portugueses é evitarmos as ignições e evitarmos os incêndios porque, como se vê, um incêndio poderia ter ceifado a vida a estes bombeiros que no exercício da sua atividade e da sua missão poderiam ter perdido a vida ao serviço de todos nós”, disse José Luís Carneiro.

O ministro da Administração Interna reforçou ainda que “esta palavra que é de solidariedade de todos os portugueses e de todo o Governo aos bombeiros que estão em recuperação é também uma palavra de apelo à responsabilidade de todos para evitarmos as ignições e para evitarmos os incêndios”.

Quatro bombeiros ficaram feridos, no dia 22 de agosto, em resultado do despiste de uma viatura dos Bombeiros de Vila Meã (Amarante), quando se deslocava para um incêndio, em Baião.