Incêndios. Combate em Ponte da Barca a decorrer de forma favorável

O combate ao incêndio que começou esta segunda-feira à tarde em Barral, Touvedo (São Lourenço e Salvador), Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, está a decorrer de forma favorável, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho referiu, num balanço pelas 23h45, que os trabalhos estão a desenvolver-se de forma favorável no combate ao incêndio que mobilizava mais de 130 operacionais.

O fogo, que lavra numa zona de mato, está com uma frente ativa e não existem habitações em perigo, acrescentou.

Num balanço anterior, Marco Domingues, comandante Operacional Distrital de Viana do Castelo, tinha referido que a dificuldade no combate ao incêndio, que "arrancou com muita velocidade e progrediu muito rápido", dizia respeito ao vento.

Pelas 18h00, o incêndio tinha no seu perímetro a povoação de Cimo de Vila e progredia com "bastante intensidade", devido à "alinhamento do vento com o declive do terreno", que provocava "uma propagação muito rápida", ainda que as casas nunca tenham estado em risco, disse Marco Domingues.

No terreno, pelas 00h15 desta terça-feira, estavam 131 operacionais, apoiados por 41 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).