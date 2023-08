Ensino superior. Ministra promete mais 15 mil camas até final de 2026

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, garantiu hoje que, até ao final de 2026, haverá mais 15 mil camas para estudantes, graças ao financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Estamos neste momento, no âmbito do PRR, a construir mais 15 mil camas, no equivalente a mais, pelo menos, 86 residências novas, e esperamos ter esse processo todo concluído até ao final de 2026", afirmou aos jornalistas, no final de uma visita às obras da futura residência de estudantes de Lamego, no distrito de Viseu.

A governante sublinhou que tal só é possível graças ao financiamento do PRR, que permitiu montar um "plano nacional que vai desde o Minho até ao Algarve, incluindo também as ilhas".

"Estamos a construir residências em todo o país e, como é este caso aqui, utilizando até edifícios devolutos", em zonas da cidade com "menos movimento", acrescentou.

Desenvolvida no âmbito do Plano Nacional de Alojamento no Ensino Superior e financiada pelo PRR em 1,5 milhões de euros (aos quais acrescem 284 mil euros da autarquia), a futura residência de estudantes de Lamego disponibilizará 46 camas para estudantes bolseiros, a partir do ano académico de 2024/2025.

Elvira Fortunato disse aos jornalistas que este ano já foi inaugurada uma residência na Covilhã e, dentro de duas semanas, o mesmo acontecerá a outra no Porto.

"Até ao final do ano, temos mais oito residências que vão ser inauguradas", frisou a ministra, acrescentando que serão "mais 1.100 camas disponíveis".