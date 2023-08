Dominado incêndio em Póvoa de Lanhoso

O fogo que deflagrou na tarde de segunda-feira em São João de Rei, Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, entrou em fase de resolução, na madrugada desta terça-feira, de acordo com fonte do Comando Sub-regional do Ave.

De acordo com as informações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), não houve casas em perigo.

No terreno, encontram-se 80 operacionais, apoiados por 21 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio, em zona de mato, deflagrou às 18h20 de segunda-feira.