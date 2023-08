Colisão frontal entre dois veículos em Viseu provoca um morto e um ferido grave

Uma colisão entre dois veículos ligeiros no Itinerário Principal 5 (IP5) em Pascoal, Viseu, provocou um morto e um ferido grave, disse nesta terça-feira à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu.

"Quando chegámos ao local deparámo-nos com uma colisão frontal. Foi um acidente com grande violência e do qual resulta um ferido grave, um masculino de 45 anos, e lamentamos a morte de um indivíduo de 32 anos", afirmou Rui Nogueira.

O comandante em suplência dos Bombeiros Sapadores de Viseu, que comandou as operações no local, esclareceu que a colisão envolveu "dois veículos e cada um deles tinha um único ocupante".

Rui Nogueira disse que a colisão aconteceu "junto ao antigo parque de descanso de Pascoal", freguesia de Abraveses, Viseu, e que o IP5 "esteve cortado desde a hora do acidente", cujo alerta foi dado às 8h20.

De acordo com o relações-públicas da Guarda Nacional Republicana (GNR), a via "esteve cortada no sentido Aveiro - Viseu e condicionada no sentido contrário e, por volta das 11h00, já era possível circular nos dois sentidos".

Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, no local estiveram 20 operacionais com 10 veículos dos Bombeiros Sapadores de Viseu, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Infraestruturas de Portugal (IP).