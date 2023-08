Apanha do tomate está a poluir o rio Maior, denunciam ambientalistas

Três movimentos habituais denunciam que o rio Maior está poluído e inclusive com água que corre vermelha.

Os ambientalistas falam em inação das autoridades perante um problema que ocorre sempre nesta altura do ano, devido à época da apanha do tomate.

À Renascença, a Protejo explica que o rio "fica tingido de vermelho e cheio de poluição".

"Tem sido denunciado às autoridades oficiais, mas, efetivamente, não se vêm resultados", lamenta Paulo Constantino.

No lado contrário, a Associação Portuguesa de Produtores de Tomate diz que a água so é usada para rega.

"Vamos buscar a água ao rio para regar plantações. O tomate é transportado para a indústria e aí é que são feitas as lavagens do tomate", refere.

Em nota enviada à Renascença, a Associação Portuguesa do Ambiente (APA) diz que tomou conhecimento das descargas através da GNR.

"Nesse seguimento, esta Agência desencadeou procedimentos com vista à recolha de elementos para averiguar do cumprimento das condições de descarga, prevista na licença de rejeição de águas residuais da empresa, assim como dos efeitos da rejeição na linha de água", lê-se, no texto.

"Foram feitas colheitas de amostras da água residual, no ponto de descarga da empresa, e no meio hídrico recetor, quer a montante, quer jusante do referido ponto de descarga", acrescenta.

A APA conclui dizendo que aguarda os resultados das análises para depois fazer uma "avaliação do estado de qualidade da água e atuação em conformidade".