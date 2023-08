PSD. Castelo de Vide volta a ser palco da Universidade de Verão

A Universidade de Verão do PSD arranca, esta segunda-feira, em Castelo de Vide, Portalegre, 20 anos depois da primeira edição. Irá contar, ao longo da semana, com oradores como o antigo primeiro-ministro Durão Barroso e o ex-líder do CDS-PP Paulo Portas.

A abertura está a cargo do secretário-geral do PSD, Hugo Soares, contando também com intervenções do diretor da Universidade de Verão, o eurodeputado Carlos Coelho, o líder da JSD, Alexandre Poço, e José Manuel Fernandes, coordenador do grupo parlamentar do PSD no Parlamento Europeu.



No primeiro jantar, além do presidente da Câmara de Castelo de Vide, António Nobre Pita, intervirá o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, a menos de um mês das eleições regionais no arquipélago onde o PSD governa desde 1976.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, poderá voltar a participar na iniciativa de formação de jovens quadros, mas a organização mantém a dúvida sobre esta presença e em que moldes pode acontecer.



No ano passado, o chefe de Estado respondeu à distância, por vídeo, a 30 perguntas de 30 participantes, e em 2018 fez o mesmo, mas por escrito.



Também por escrito responderão ao longo da semana aos "alunos", através do jornal interno da Universidade de Verão, personalidades como o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, ou o bispo auxiliar de Lisboa que presidiu à Jornada Mundial da Juventude 2023, Américo Aguiar.



A 19.ª edição da Universidade de Verão (UV) – arrancou em 2003, mas não se realizou em 2020 e 2021 devido à pandemia – vai decorrer, como habitualmente, em Castelo de Vide (Portalegre) entre esta segunda-feira e domingo, culminando com o encerramento pelo presidente do PSD, Luís Montenegro.