Jovem com melhor classificação (19,72) do curso com a média mais elevada é de Fafe

André Galvão Rocha, residente em Fafe, distrito de Braga, é o aluno com a melhor classificação de ingresso no curso com a média mais elevada do país, tendo entrado em Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho com 19,72 valores.

O jovem, de 17 anos (faz 18 em dezembro), aluno da Escola Secundária de Fafe, disse, esta segunda-feira, à agência Lusa que ser o melhor aluno nunca foi um objetivo, mas que sempre procurou ter "uma média elevada", pois até ao início do 12.º ano ainda não sabia que curso seguir.

"Sempre gostei muito de físico-química e de matemática e já sabia que queria algo relacionado com engenharia. Depois, fui fazer um bocado de pesquisas e Engenharia Aeroespacial surgiu. Como é um curso com grande leque de opções, envolve eletrónica, mecânica, tráfego aéreo, desenho de aeronaves, foi um curso de que gostei bastante", refere André Galvão Rocha.

Segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho (lecionado no Campus de Azurém, em Guimarães) é o que tem a nota de acesso mais elevada, em que o último aluno a entrar tinha média de 18,86 valores (numa escala de zero a 20).