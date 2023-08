Homem de 44 anos morre em capotamento de trator em Arouca

Um homem de 44 anos morreu esta segunda-feira na sequência do capotamento do trator em que seguia em Urrô, concelho de Arouca, distrito de Aveiro, adiantaram à Lusa fontes policiais.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referiu que o alerta para o acidente foi dado pelas 21h14, para um despiste de um trator naquela localidade no concelho de Arouca.

A mesma fonte da Proteção Civil acrescentou que o óbito foi declarado no local.

O comando territorial da GNR de Aveiro adiantou à Lusa que a vítima é um homem de 44 anos.

O acidente ocorreu numa propriedade privada, acrescentou.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Arouca, do INEM e da GNR, num total de 18 operacionais apoiados por sete viaturas.