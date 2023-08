Greves no 1.º semestre igualam 85% das marcadas o ano passado

Desde o início do ano e até junho, os pré avisos de greve entregues no Ministério da Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) aumentaram 46% quando comparado com o mesmo período de 2022. Foram comunicados 924 pré avisos, mais 85% do total de greves registadas no ano passado.

Os dados, citados pelo Expresso, são da Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) que colocam o início de 2023 como o pior semestre dos sete anos de governação do executivo de António Costa.

Desde 2016 que o número de paralisações comunicadas em seis meses não era tão elevado. Nesse ano, que foi também o primeiro ano completo de governação de António Costa, foram comunicados 488 pré-avisos de greve, 205 nos primeiros seis meses do ano.

Em 2022, o total de pré-avisos de greve comunicados ao MTSSS chegou a 1.087.