Governo quer seis em dez alunos com 20 anos no Ensino Superior até 2030

Arranca esta segunda-feira a segunda fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior e vai prolongar-se até ao dia 5 do próximo mês. Estão disponíveis 5.212 vagas, o que representa o menor número de vagas sobrantes desde 1999.

O Governo diz-se muito satisfeito com os resultados das colocações da primeira fase de candidaturas ao Ensino Superior.

Em entrevista à RTP, a ministra Elvira Fortunato afirma que o Executivo quer ter até 2030, seis em 10 alunos com 20 anos no Ensino Superior.

“Temos uma meta até 2030, ter seis em 10 alunos com 20 anos no ensino superior. Pretendemos também ter entre os 30 e os 34 anos, 50% de alunos a frequentar o ensino superior. Estes números estão dentro das metas que estão estabelecidas pelo Governo”, disse a governante, assegurando que “o Governo está muito contente com os resultados e isto foi só a primeira fase”.

Elvira Fortunato refere, por outro lado, que o Governo está a trabalhar para captar mais alunos para instituições do interior.

Já no que toca à escassez de alojamento para os estudantes universitários, Elvira Fortunado diz que este é “um problema a nível europeu” e deu o exemplo da filha do meio que “está a estudar em Espanha e também sofre do mesmo problema”.

“É evidente que nós sabemos que esse problema existe. Temos neste momento um programa - O PNAES que é o maior programa jamais existente em Portugal, exatamente no âmbito do alojamento a custos acessíveis no âmbito das residências”, indica.

De acordo com a ministra foi batida “uma meta no âmbito até do PRR até 2026, termos praticamente o dobro das camas que temos atualmente - cerca de 15. 000”, admitindo, no entanto, que “as novas residências demoram tempo a construir”, referindo que a guerra na Ucrânia fez com que os custos ficassem mais elevados e se verifique mesmo um atraso em todo o processo.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, foram colocados na 1ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público para o ano letivo 2023-24 um total de 49.438 novos estudantes, dos quais 87% foram colocados numa das suas três primeiras opções de candidatura.