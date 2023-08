Dominado incêndio na Tapada das Mercês

O fogo que deflagrou na Tapada das Mercês, na freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra, entrou em fase de resolução ao início da madrugada desta segunda-feira, de acordo com informações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para este incêndio, numa zona de mato, tinha sido dado às 22h00 de domingo.

Em declarações à Renascença, o 2º Comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, Joaquim Santos, explica que o trabalho, no terreno, ainda vai prolongar-se por várias horas.

“Vai ser demorado, especialmente na parte de consolidação e rescaldo. O objetivo é garantir que não haverá reacendimentos durante a manhã”, refere, acrescentando que não houve casas em risco.

Pelas 02h45 encontram-se no teatro de operações 126 operacionais, apoiados por 35 veículos, de acordo com as informações na página da internet da ANEPC.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca, esta segunda-feira, cerca de 90 concelhos dos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Beja em perigo muito elevado de incêndio.

Por causa das condições meteorológicas, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até terça-feira.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.