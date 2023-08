Secretária de Estado lamenta morte de idoso em hospital de Loures

A secretária de Estado para a Promoção da Saúde lamenta a morte do utente no Hospital de Loures. À Renascença, Margarida Tavares pede que se aguarde pelas conclusões do inquérito.

"É importante que, antes de qualquer tipo de comunicação, apuremos as causas e isso está a ser feito, quer pelo próprio hospital, quer pelas autoridades. Qualquer morte para nós é muito significativa e gostaríamos de evitá-las todas, mas vamos esperar por conclusões mais concretas", diz.

Em causa a morte, na terça feira, de um nonagenário no corredor da urgência do hospital de Loures depois de ter estado pelo menos seis horas à espera de ser transferido para o Santa Maria.

O Conselho de administração do Beatriz Ângelo abriu um "processo de inquérito com carácter de urgência".