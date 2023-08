Reitores: "As instituições estão a ser capazes de ir ao encontro das expetativas dos jovens"

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) considera que "as instituições estão a ser capazes de ir ao encontro das expetativas dos jovens", depois de serem conhecidos os resultados da primeira fase de colocações para o novo ano letivo do Ensino Superior.

"Aí estamos a ser incapazes de motivar jovens em número suficiente para preencher as vagas que são oferecidas", aponta.

O também reitor da Universidade do Porto não especula quais serão as diferenças entre as colocações no setor público e no setor privado. No entanto, realça que há um precedente histórico.

"O que é habitual acontecer é que quando a oferta pública é grande, há uma menor procura pelas instituições privadas, mas teremos de ver", explica.