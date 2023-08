PCP defende que Governo deve apoiar pequenos agricultores nos custos de produção

O secretário-Geral do PCP defendeu hoje, na Agrival, em Penafiel, que o Governo devia assumir a "compra integrada" dos combustíveis, pesticidas e adubos para depois vendê-los a custos suportáveis aos pequenos e médios produtores.

"Nós propusemos que o Governo assuma a compra integrada desses fatores de produção e depois procure, por essa via, fazer a venda aos agricultores de maneira a serem suportáveis", referiu Paulo Raimundo, em declarações aos jornalistas.

Falando quando visitava a Feira Agrícola do Vale do Sousa -- Agrival, que termina hoje em Penafiel, o líder comunista reforçou que "os pequenos e médios agricultores precisam de apoios do Governo para incentivar a produção", para compensarem os elevados custos dos fatores de produção, nomeadamente combustíveis, pesticidas e adubos.

"Enfrentamos a contradição entre a vontade de produzir, o amor à terra destas pessoas, em particular nesta região marcada pela pequena produção, e depois uma opção de fundo, que é para o agronegócio", acentuou o dirigente, lamentando que os apoios sejam "todos dirigidos para o agronegócio e para as sementeiras intensivas".

Paulo Raimundo reafirmou que a seca é "um problema que é preciso enfrentar", recordando que o PCP tem feito propostas que "não têm sido acompanhadas por outros".

Porém, anotou, "a questão de fundo que se coloca, que é válida para os cereais, para as pastagens ou para os alimentos dos animais é os apoios ou não à produção".