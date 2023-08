Militar da GNR morre em serviço em acidente de viação

Um militar da GNR de Loulé morreu este fim de semana enquanto estava em serviço.

A informação foi confirmada este domingo pela Guarda Nacional Republicana através do Facebook.

Nuno Policarpo de 47 anos faleceu na sequência de um acidente de viação.

Marcelo Rebelo de Sousa já tomou conhecimento do falecimento em serviço e "telefonou de São Tomé e Príncipe à viúva, a quem transmitiu as mais sentidas condolências". O Presidente da República também expressou pesar à GNR "pela perda irreparável de uma vida no estrito cumprimento da sua missão".