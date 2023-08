Menina de 13 anos morre com tiro em Ponte da Barca

Uma menina de 13 anos morreu este domingo após um disparo, ao que tudo indica acidental, de uma espingarda de chumbos.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias, que indica que a criança terá tido acesso à arma do avô. O acidente aconteceu em S. Martinho de Crasto, Ponte da Barca.

À Renascença, a Proteção Civil de Viana do Castelo, adianta que o alerta foi dado às 11h40 deste domingo, sendo que óbito foi declarado no local pouco depois. Ainda há meios de socorro no local, incluindo viaturas e elementos dos Bombeiros de Ponte da Barca, a Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho, elementos da GNR e uma equipa de psicólogos da câmara municipal.



Segundo o jornal, a criança é filha de emigrantes em França e estaria de férias com a família naquela região. Foi atingida ao manusear a arma do avô, caçador. A espingarda de chumbos "não pode ser considerada uma arma de fogo, mas sim recreativa, porque se assemelhar a uma pressão de ar", indica fonte da GNR de Viana do Castelo, à Lusa. Na mesma casa encontrava-se uma segunda criança de 15 anos, que não sofreu ferimentos.

O "disparo acidental" atingiu a menina de 13 anos na boca. A Polícia Judiciária está a investigar.

[Notícia atualizada às 14h08 de 27 de agosto de 2023]