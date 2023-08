Homem encontrado morto no rio Lima em Ponte da Barca

Um homem foi hoje encontrado morto no rio Lima em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte do comando sub-regional da Proteção Civil do Alto Minho.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, o alerta foi dado às 14:14 na localidade de Lavradas, junto à ponte que liga à localidade de Padreiro, em Arcos de Valdevez.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado para "alguém que teria caído ao rio", tendo os bombeiros se dirigido para o local para constatar que já se verificava um óbito e corpo "já foi retirado" do local.

Pelas 16:45, quer a Proteção Civil quer os Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, que foram ao local, ainda não dispunham de informações quanto à idade do homem.

De acordo com o comando sub-regional da Proteção Civil, também estiveram no local a GNR, a viatura do Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho e uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.