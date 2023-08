Ensino Superior. Estudantes do litoral têm dificuldades em deslocar-se para o interior, avisa sindicato

O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESUP) avisa que os estudantes do litoral têm dificuldades em deslocar-se para ir estudar para o interior.

Este domingo são conhecidos os resultados da primeira fase de colocações para o novo ano letivo do Ensino Superior. Ao todo, 49.438 estudantes conseguiram entrar nas universidades e politécnicos públicos nesta primeira fase: 56% ficaram colocados na primeira opção de candidatura e 87% numa das três primeiras opções.

Há também um aumento do número de colocados em instituições do interior do país.

No entanto, à Renascença, o presidente do sindicato realça que esta estatística não é totalmente positiva.

José Moreira realça que "é fundamental os jovens ter uma experiência fora da cidade da origem", mas "tendo em conta os preços de alojamentos é extremamente difícel".