PSP gravemente ferido após agressão com garrafa de vidro partida

Um polícia ficou gravemente ferido esta madrugada, na freguesia da Misericórdia, no concelho de Lisboa, após ter sido alegadamente agredido por um homem de 21 anos com uma garrafa de vidro partida, informou este sábado a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que a detenção correu às 04h45 de hoje e que o detido é suspeito do crime de ofensas graves à integridade física de um polícia.

A detenção decorreu de "um alerta para um cenário de desordem, envolvendo vários intervenientes que já se teriam agredido mutuamente", tendo a polícia mobilizado "várias unidades móveis tendo em vista uma averiguação célere e uma resposta operacional adequada".

No local, a policia assistiu a uma discussão entre dois homens, "tendo um deles empunhado uma garrafa de vidro, já partida, e portanto mais letal, e tomado a direção do outro com clara intenção de o agredir".

Um dos agentes colocou-se entre os dois homens acabando por ser "agredido violentamente num omoplata", de acordo com o Comando da PSP.

O agente de autoridade sofreu "um corte profundo, com vários centímetros de extensão".

"Ainda assim, com o apoio dos demais [polícias, o polícia agredido conseguiu] neutralizar imediatamente o agressor, retirando-lhe a garrafa da mão, impedindo este de desferir e infligir novas agressões", lê-se no comunicado.

O policia ferido foi transportado ao Hospital de São José para e sujeito a intervenção cirúrgica.

O homem detido, sem historial anterior de agressões ou crimes graves, será ouvido em 1.º interrogatório judicial, no Tribunal de Lisboa, para aplicação das medidas de coação.

[notícia atualizada às 13h50 de 26 de agosto de 2023]