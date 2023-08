Incêndios. Fogo em Penamacor dominado

O incêndio no concelho de Penamacor está dominado desde as 03h21, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Beira Baixa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No local permanecem ainda 232 operacionais, apoiados por 83 viaturas, envolvidos nas operações de rescaldo, de acordo com a informação disponibilizada no "site" da ANEPC.

O alerta para o fogo foi dado às 16h39 de sexta-feira em Águas, concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco.

Durante a tarde de sexta-feira, um bombeiro ficou ferido sem gravidade durante o combate, tendo sido transportado para o hospital.

[notícia atualizada às 10h40 de 26 de agosto de 2023]