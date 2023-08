Incêndio na Sertã em fase de resolução

O incêndio que lavra na Sertã, no distrito de Castelo Branco, desde o final da tarde de hoje está em fase de resolução desde as 20:50, de acordo com o Comando Sub-regional da Beira Baixa da ANEPC.

O alerta para o incêndio, na freguesia do Carvalhal, foi dado pelas 18:15 e o fogo entrou em fase de resolução às 20:50, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Beira Baixa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Quando um incêndio entra em fase de resolução quer dizer que não há perigo de propagação além do perímetro já atingido.

Às 21:45, este fogo estava a ser combatido por 290 operacionais, apoiados por 85 veículos.

Castelo Branco é um dos distritos de Portugal Continental com concelhos que apresentam hoje perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os outros concelhos que apresentam hoje perigo máximo de incêndio situam-se nos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Guarda, Viseu, Aveiro, Vila Real e Bragança.

Por causa das condições meteorológicas, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até terça-feira.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.