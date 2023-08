Incêndio em Penamacor com uma frente ativa que obriga a "trabalho árduo"

O combate ao incêndio florestal que deflagrou na sexta-feira à tarde no concelho de Penamacor continua a "decorrer favoravelmente", mas com uma frente ainda ativa que obriga a um "trabalho árduo", avançou à Lusa fonte da Proteção Civil.

"O combate está a decorrer favoravelmente, mas ainda com uma frente ativa", referiu, num balanço feito pelas 00:30 de hoje, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) sobre o fogo que teve alerta pelas 16:39 de sexta-feira em Águas, concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco.

As próximas horas serão de "grande empenhamento com o objetivo de, durante a noite, quando for possível, dominar o incêndio", destacou, alertando que os operacionais no terreno têm pela frente "um árduo trabalho".

De acordo com o "site" da ANEPC, pelas 00:45 encontravam-se no local 257 operacionais, apoiados por 89 viaturas.

Num balanço anterior, fonte da ANEPC tinha referido à Lusa que a cabeça do incêndio estava junto à Aldeia do Bispo, o que levou ao corte da Estrada Nacional (EN) 332 entre Penamacor e esta localidade.

A mesma fonte revelou que estavam "empenhadas três máquinas de rasto".

Durante a tarde, um bombeiro ficou ferido sem gravidade durante o combate, tendo sido transportado para o hospital, revelou a Proteção Civil.