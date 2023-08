EN204 reaberta ao trânsito em Barcelos pelas 18h30 depois de acidente

A Estrada Nacional (EN) 204, que esteve encerrada hoje nos dois sentidos em Barcelos devido a um acidente, foi reaberta ao trânsito perto das 18:30, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Cávado da ANEPC.

Ao início da tarde foi dado o alerta para um acidente na EN 204, estrada que liga Barcelos a Ponte de Lima, na zona de Carapeços, concelho de Barcelos. O acidente envolveu três veículos e causou cinco feridos, um dos quais ficou em estado grave.

A colisão obrigou ao corte da via nos dois sentidos. Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Cávado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a EN 204 acabou por ser reaberta ao trânsito às 18:25.

No local, estiveram mais de uma dezena de meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Barcelos. .