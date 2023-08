As temperaturas vão continuar a descer nos próximos dias, mas para valores considerados normais para a época do ano.

O calor e o tempo seco dos últimos dias não se deve, repetir em breve, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), à Renascença.

A metereologista Patrícia Marques diz que este sábado regista-se já uma descida entre seis a sete graus.

"Depois, no domingo, há uma ligeira descida da temperatura mínima, para valores mais normais para a época", refere.

As temperaturas vão rondar os 30 graus na próxima semana, no Interior, indica a especialista.

Já no litoral, as temperaturas estarão abaixo dos 30 graus, com possibilidade de haver chuva no final da próxima semana.