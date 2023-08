Preço do aluguer de quartos para estudantes subiu mais de 10% num ano

Os quartos para estudantes universitários são cada vez menos e estão mais caros.

De acordo com o jornal Público, que cita dados do Observatório do Alojamento Estudantil, o preço do aluguer de um quarto para estudantes subiu mais de 10% num ano. Em média, custa 349 euros, mas em Lisboa e no Porto, ultrapassa os 400.

Na maioria dos distritos a subida foi superior aos 10,5% da média nacional, verificando-se aumentos de 33% como no caso de Portalegre.

As exceções são Beja, Bragança e Porto, onde o aumento nos preços ficou abaixo dos 10%.

Arrendar um quarto no Porto custa, em média, aos estudantes 425 euros por mês. Em Lisboa, chega aos 450 euros. Apesar de serem as cidades mais caras, é também nestas duas cidades que há mais oferta de alojamento.

Setúbal com 350 euros, Faro com 339 ou Aveiro com 320 são outras cidades onde os custos com o alojamento são elevados.

A análise foi feita com base em mais de 20 portais imobiliários e ‘sites’ de agências do setor sobre a oferta privada nas 20 capitais de distrito e dá conta de 2.892 quartos disponíveis.

Para as associações académicas, ouvidas pelo jornal, a falta de alojamento estudantil é uma das grandes preocupações, dando nota que todos os dias chegam relatos dos valores exorbitantes praticados, do mercado desregulado, onde os alojamentos são arrendados sem recibos.

Além dos preços praticados, outro dos problemas descritos pelos alunos é a necessidade de pagar duas e três rendas em avanço.

Este fim de semana, vão ser conhecidos os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior e, certamente, a procura de alojamento vai acentuar-se.