Portugal com 48% do território em seca severa a extrema

O litoral alentejano e a zona do Algarve, em particular o barlavento, são as zonas mais críticas e de "maior stress" no que diz respeito à seca, afirmou Duarte Cordeiro.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para alguma precipitação nas próximas semanas, que "ajudará o país", mas não alterará a situação de seca, adiantou o ministro.

A situação mais grave verifica-se no sul do país, afirmou o governante após uma reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca.

Portugal tem 48% do território em situação de seca severa a extrema, contra 100% no ano passado nesta época do ano, anunciou esta sexta-feira o ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro.

As previsões do IPMA indicam também que no próximo outono as temperaturas poderão estar "acima do normal", embora haja igualmente uma probabilidade de 40% a 50% de ocorrer precipitação acima do normal, acrescentou.

As albufeiras que são analisadas pela Agência Portuguesa do Ambiente estão com 72% de capacidade, contra 58% em agosto do ano passado e 57% em outubro, no início do ano hidrológico.

"Estamos numa situação melhor do que estávamos no ano passado, mas mais uma vez a situação é muito assimétrica no país", assumiu o ministro, acrescentando que em relação ao Algarve o contexto é pior do que no ano passado.

O volume de água nas barragens do Algarve é 30% inferior ao verificado no ano passado, nesta época.

Medidas permitiram reduzir consumo de água

Duarte Cordeiro disse que medidas de mitigação dos efeitos da seca resultaram numa redução de 14% no consumo de água para uso agrícola no sotavento algarvio.

"Conseguimos também alargar a utilização de água reciclada a mais dois campos de golfe naquela zona do território", precisou.

No conjunto do consumo de água do Algarve, a redução foi de cerca de cinco hectómetros cúbicos, face ao ano passado.

A redução foi sobretudo no setor agrícola, de acordo com o ministro, que pretende reforçar a sensibilização para a redução do consumo urbano. "Há muito trabalho a fazer no setor urbano", referiu, apelando para os consumidores moderarem o consumo nos serviços, na hotelaria, e de uma forma geral.