PAN questiona Ministério da Defesa sobre ex-militar que matou cão

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) questionou esta sexta-feira o Ministério da Defesa sobre que diligências tomou quanto ao militar reformado que matou a tiro um cão, nomeadamente se foram verificados os requisitos legais que lhe permitiam ter uso e porte de arma.

Num requerimento entregue no parlamento, a deputada única e porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, refere-se ao caso ocorrido na segunda-feira, em Moncarapacho (Olhão), em que um ex-militar abateu um cão na via pública, alegadamente em legítima defesa, o que é contrariado por testemunhas locais, que referem que o animal era pacífico.

Para o PAN, além desta conduta configurar um crime previsto no Código Penal, "suscita diversas outras questões e preocupações" quanto à manutenção do direito de um ex-militar na situação de reforma ter direito à detenção, uso e porte de arma, independentemente de licença.

"O Ministério tem conhecimento da situação em apreço? E se sim, foi tomada alguma diligência para apuramento do cumprimento da lei vigente e das responsabilidades no âmbito da tutela, nomeadamente verificação do cumprimento de todos os requisitos legalmente impostos para o uso e porte de arma por parte de um ex-militar reformado?", questiona o PAN.

O partido refere que, de acordo com a legislação em vigor, "um militar na situação de reforma tem direito à detenção, uso e porte de arma, independentemente de licença, mediante apresentação, ao diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, a cada cinco anos, de certificado médico que ateste aptidão para a detenção, uso e porte de arma, bem como se está na posse de todas as suas faculdades psíquicas, sem historial clínico".