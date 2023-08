Jovem são-tomense com traumatismo craniano vai ser evacuado para Portugal

Um jovem são-tomense de 19 anos vai ser transferido no sábado para tratamento no hospital Santa Maria em Portugal para tratar um "traumatismo grave" na cabeça que poderá corromper parte do cérebro, disse à Lusa fonte familiar.

"Já resolvemos todos os papéis e ele vai sair esta semana. Espero que tudo corra bem", disse Temilson dos Ramos, um dos irmãos do paciente.

Na semana passada, o jovem Danilo Costa Pires relatou à Lusa que foi atingido por uma viatura há quase seis meses, quando circulava de bicicleta e bateu com a cabeça no chão. Quando foi levado ao hospital central fizeram análises e disseram que "estava tudo bem".

O jovem contou que dias depois começou a ter inchaços na cabeça, o que o obrigou a regressar ao hospital, tendo sido operado, mas nas semanas seguintes complicações corromperam-lhe toda a pele da parte detrás da cabeça, deixando parte do cérebro exposta e afetada, situação que dura há vários meses.

Deitado numa cama do hospital Doutor Ayres de Menezes, em São Tomé, com uma extensa ligadura na cabeça, Danilo Costa Pires clamou por uma evacuação médica para Portugal, para procurar solução para o problema.

"Espero que isso acabe logo, isso está a causar-me muita dor. Eu não quero mais essa dor, não quero mais essa aflição, eu não durmo há 15 dias", apelou.

Um dos seus irmãos mais velhos, Temilson dos Ramos, enviou à Lusa fotografias que fez circular há uma semana nas redes sociais, expondo a "situação chocante" em que ficou a cabeça de Danilo.

"Se nós parássemos, a solução não viria, mas eu agradeço muito a toda a população que nos ajudou para que o meu irmão possa sair do país", comentou esta sexta-feira Temilson dos Ramos.

Danilo Costa Pires será acompanhado por outro irmão e será encaminhado diretamente para o hospital Santa Maria, logo após a chegada a Lisboa.