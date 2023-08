Incêndio do Fundão. Seis bombeiros assistidos no hospital

Pelo menos seis bombeiros foram transportados para o hospital durante o combate ao incêndio que deflagrou esta sexta-feira à tarde no Fundão.

Os operacionais sofreram ferimentos ligeiros, de acordo com o segundo comandante do Sub-comando Regional da Protecção Civil das Beiras e da Serra da Estrela.

“Houve alguns feridos neste incêndio, sem muita gravidade, relacionado com pequenos traumas, também relacionado com as temperaturas que se fizeram sentir e a baixa humidade relativa do ar, de fadiga. Estão no hospital, em observação, sem nenhum caso grave”, declarou João Rodrigues.

De acordo com o mais recente balanço, apenas uma frente ativa neste incêndio que está junto à aldeia de Monte Leal.

As autoridades acreditam que, apesar das dificuldades e do muito trabalho, o fogo pode ser controlado durante a noite desta sexta-feira.

Pelas 19h50, o incêndio do Fundão mobilizava 375 operacionais, apoiados por 107 viaturas e quatro meios aéreos.

Este fogo obrigou ao corte da Linha da Beira Baixa e da Estrada Nacional 18 (EN18).