Comissão de seca volta a reunir esta sexta-feira

A Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca realiza a sua 16.ª reunião para analisar a situação decorrente da seca prolongada que Portugal atravessa, agravada pelas ondas de calor, e para definir novas medidas de mitigação.

Dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgados em 11 de agosto indicam que em 31 de julho 97% do território estava em seca meteorológica, do qual 34% em seca severa e extrema, especialmente no Alentejo e Algarve.

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, e o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, presidem à reunião que está marcada para as 10h00 no Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Na última reunião da comissão, em 7 de julho, a ministra da Agricultura e da Alimentação anunciou um apoio de 35 milhões de euros para os agricultores afetados pela seca.