CAP sobre compensação pela seca: "Dá para alimentar uma vaca durante 11 dias"

O secretário-geral da Confederação de Agricultores Portugueses (CAP), Luís Mira, diz que "a compensação que é dada para a seca em Portugal permita alimentar uma vaca durante 11 dias".

O responsável lamenta deste modo o que considera ser a inércia do governo no apoio aos agricultores para mitigar os efeitos da seca que, em abril deste ano, já se sentia em quase 80% do território nacional.

Mira, também engenheiro zootécnico, acusa o governo de levar mais dois meses que Espanha a pedir ajuda à União Europeia.

"Nós avisamos, mas todo o processo administrativo foi lento por parte do ministério da agricultura. Os espanhóis já têm esta ajuda processada há cerca de dois meses e nós só deveremos receber até ao fim do ano", atira.

O dirigente da CAP alerta ainda que "a pecuária extensiva está a passar um momento terrível que não há memória" e acrescenta que "muitas pessoas tiveram de vender parte dos efetivos porque não tinham dinheiro para comprar alimento para lhes dar".

"A compensação que é dada para a seca em Portugal permite alimentar uma vaca durante onze dias", desabafa.