Sobe para três o número de mortos da explosão em Vila Verde

O número de vítimas mortais da explosão numa fábrica de algodão subiu para três. A terceira vítima, José Martins, morreu esta quinta-feira, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Segundo o Jornal de Notícias, o óbito foi confirmado por fonte do hospital, onde o homem de 45 anos estava internado desde 14 de agosto, dia da explosão numa fábrica de algodão em Barbudo, em Vila Verde.

O acidente vitimou os três trabalhadores que estavam na fábrica naquele momento. Adelino Oliveira, de 60 anos, foi declarado morto no local pelo INEM. António Silva, de 28 anos, morreu no passado domingo, dia 20 de agosto, no Hospital de São José, em Lisboa, para onde foi transferido do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto.

António Silva e José Martins tinham ambos sido internados com queimaduras graves. As três vítimas eram naturais e residentes no concelho de Vila Verde.

A explosão resultou também num incêndio que foi combatido pelas corporações de bombeiros de Vila Verde, de Esposende e de Amares.

No total, estiveram no local 65 operacionais, apoiados por 24 viaturas e um meio aéreo, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).