Marcelo despede-se da Ucrânia. "Claro que hei de cá voltar"

Marcelo Rebelo de Sousa passeou na tarde desta quinta-feira pelas ruas de Kiev, no segundo e último dia de visita à Ucrânia, que comemora a Independência.

Nas declarações que prestou aos jornalistas, o Presidente da República fez questão de descrever o bom ambiente que presenciava, ao passar por "uma avenida cheia de tanques e um jardim com várias bandeiras que ucranianos e gente de todo o mundo vai aqui depositando".

"As esplanadas estão cheias de jovens, é uma cidade e um povo muito jovem", destacou Marcelo. "É impressionante ver a diferença entre isto e aquilo que víamos na televisão há três, quatro ou cinco meses. É outro país, outra cidade. Mais do que um sinal, é uma certeza de esperança", considerou.

"As pessoas respeitam os alarmes, vão para os bunkers, mas de facto o à-vontade e a alegria com que se movem, neste outono que parece quase primavera, a caminho do verão… quente, com esta luminosidade, o pôr-do-sol e uma cervejinha… soube muito bem", revelou o Presidente.