Incêndios. Restabelecida circulação na EN 231 cortada devido ao fogo em Nelas

A circulação na Estrada Nacional 231 (EN 231), entre Nelas e Seia, foi restabelecida na quarta-feira à noite, depois de ter estado cortada devido ao incêndio florestal em Senhorim, avançou à Lusa fonte da GNR.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viseu explicou que a circulação na EN 231 foi restabelecida pelas 22:30 de quarta-feira.

O incêndio que deflagrou em Senhorim, freguesia de Canas de Senhorim, concelho de Nelas, distrito de Viseu, tinha levado ao corte dessa via, por "uma questão de operacionalidade das viaturas dos bombeiros", de acordo com fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.

Fonte da GNR referiu ainda à Lusa, pelas 00h30 desta quinta-feira, que a única estrada cortada devido ao fogo no concelho de Nelas é a Estrada Municipal 1475.

O incêndio que deflagrou pelas 12h24 em Senhorim mobilizava pelas 00h45, 477 operacionais, apoiados por 150 viaturas.

O comandante do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, Miguel Ângelo David, assumiu, num balanço feito na quarta-feira à noite, que o incêndio possa ficar dominado durante a madrugada de hoje.

No mais recente balanço, Miguel Ângelo David referiu que havia "apenas uma frente ativa, com cerca de 1.200 metros", e "não há populações em risco e não houve habitações afetadas".

O comandante sub-regional de Viseu Dão Lafões esclareceu que houve quatro pessoas retiradas "que não teve a ver com uma situação direta do incêndio, mas teve a ver com uma situação de ansiedade", sendo "quatro crianças com a mãe grávida".

"Temos um total de seis assistidos, destes, dois são civis e os restantes são bombeiros e tem a ver, essencialmente, com questões relacionadas com o fumo e com o calor", referiu.

O presidente da Câmara Municipal de Nelas, Joaquim Amaral, confirmou que o pavilhão municipal, situado na vila, onde foi montado um centro de acolhimento, "continua com 16 pessoas que vão lá pernoitar, por uma questão de precaução", apesar de admitir que "o número pode mudar".