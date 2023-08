Incêndios. Comandante espera fogo de Nelas "dominado" esta madrugada

O comandante do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões assumiu que o incêndio em Senhorim, concelho de Nelas, possa ficar dominado durante a madrugada desta quinta-feira.

"A nossa expectativa é que este incêndio durante a noite, madrugada, possa ficar dominado", assumiu o comandante, Miguel Ângelo David ao fazer um ponto de situação do incêndio que deflagrou pelas 12:24.

Neste momento, referiu, está "apenas uma frente ativa, com cerca de 1.200 metros", e "não há populações em risco e não houve habitações afetadas".

"A nossa convicção e estamos empenhados e motivados em conseguir fazer esta operação durante a noite", realçou.

Segundo contabilizou, este "incêndio tem a trabalho 462 operacionais, com 142 veículos e estão também a operar quatro máquinas de rasto".

O comandante sub-regional de Viseu Dão Lafões esclareceu que houve quatro pessoas retiradas "que não teve a ver com uma situação direta do incêndio, mas teve a ver com uma situação de ansiedade".

Miguel Ângelo David referiu, em conferência de imprensa, agendada para as 23:00, que se tratavam de "quatro crianças com a mãe grávida" e "foram retirados apenas por precaução, devido a esta ansiedade".

"Temos um total de seis assistidos, destes, dois são civis e os restantes são bombeiros e tem a ver, essencialmente, com questões relacionadas com o fumo e com o calor", referiu.

O comandante admitiu que "o combate, durante o dia, foi um combate muito difícil, devido às condições meteorológicas e à orografia do terreno, mas os operacionais têm estado a dar uma resposta muito positiva".

Isto, continuou, num dia em que o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões registou "12 incêndios rurais, envolvendo 1.115 operacionais e 333 veículos".