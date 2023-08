Dominado incêndio em Nelas

Ficou dado como dominado, na madrugada desta quinta-feira, o incêndio que deflagrou uma zona de mato, no concelho de Nelas, na tarde de quarta-feira.

De acordo com as informações da página da Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil (ANEPC), no terreno ainda estão cerca de 430 operacionais apoiados por mais de 130 viaturas, em trabalhos de rescaldo.

Em declarações à Renascença, fonte da Proteção Civil adiantou que o incêndio fez seis feridos leves que incluem quatro bombeiros e dois civis.

Os bombeiros foram assistidos devido a várias lesões. Um dos civis precisou de assistência por inalação de fumo e o outro dos feridos sofreu um ataque de ansiedade.

O incêndio provocou, na noite de quarta-feira, a retirada de 16 pessoas para um centro de acolhimento temporário, localizado no pavilhão municipal.

A circulação na Estrada Nacional 231, entre Nelas e Seia, foi já restabelecida.